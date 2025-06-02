В России захотели возродить доходные дома

В ЛДПР сообщили о подготовке законопроекта о возрождении в России доходных домов

В России необходимо возродить доходные дома, что поспособствует улучшению жилищных условий граждан. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), который готовит соответствующий законопроект.

По его словам, апартаменты возникли на российском рынке стихийно, де-юре такая категория отсутствует. Апартаменты относятся к нежилым помещениям.

«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством», — сказал депутат.

Он считает, что в РФ не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые.

«Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома, когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора», — заявил парламентарий.

Он также обратил внимание, что на доходные дома в дореволюционной России приходилось 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве.

Кошелев добавил, что институт доходных домов необходимо возрождать, чтобы у россиян появилась еще одна дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью такого расширения предложения на рынке РФ.

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил максимально разбюрократить отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительных работ.

Ранее специалист назвал россиянам несколько причин покупать элитное жилье.