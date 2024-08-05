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На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

La Stampa: на острове Сицилия зафиксировали новое извержение вулкана Этна

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Davide Anastasi/Global Look Press/Keystone Press Agency

Очередное извержение вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия, произошло в ночь на 4 августа. Об этом сообщила местная газета La Stampa.

По информации журналистов, лава изверглась из кратера Ворагин и образовала большое облако пепла. Его высота составила 10 км над уровнем моря.

Итальянское издание La Sicilia заявило, что вулканический пепел достиг города Ачиреале и коммунны Джарре. Также он распространился на город Маскали, коммуны Дзафферана и Мило, и частично на коммуну Рипосто.

Как рассказали авторы публикации, из-за природного катаклизма в график работы международного аэропорта Катании были внесены изменения. Руководству воздушной гавани пришлось задержать, отменить или перенаправить в другие аэропорты ряд пассажирских рейсов.

11 июля в аэропорту Катании также отменили или задержали десятки рейсов. Причиной послужил пепел, выброшенный вулканом Этна.

За четыре дня до этого на острове Сицилия произошло еще одно извержение вулкана Этна. Оно сопровождалось выбросом лавы и пепла.

Этна является одним из самых активных вулканов в мире. В 2013 году его занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, тем самым признав необходимость сохранения объекта в силу его особой исторической и экологической значимости.

Ранее в Исландии при помощи дрона сняли, как вулканическая лава покрывает заснеженные поля.

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