Трехлетний мальчик выпал из окна в Волгограде и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Волгограде врачи борются за жизнь трехлетнего мальчика, который выпал из окна

В Волгограде малолетний ребенок выпал из окна и оказался в больнице в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на региональный комитет здравоохранения сообщает V102.ru.

Инцидент произошел 30 мая в Тракторозаводском районе на улице Колумба. Трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна первого этажа. В результате ребенок получил перелом костей основания черепа.

По данным облздрава, мальчик находится в нейрохирургическом отделении больницы №7, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое. В данный момент медики борются за его жизнь.

До этого во Владивостоке ребенок выпал из окна многоэтажки и чудом выжил. Он приземлился на подъездный козырек, откуда его спустили прохожие.

Ранее ребенка в одном памперсе нашли возле подъезда в Волгограде.