Ребенка в одном памперсе нашли возле подъезда в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда местный житель нашел на улице полуголого маленького ребенка. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

Инцидент произошел около многоэтажки по улице 50 лет Октября. Местный житель заметил раздетого ребенка. На крохе был надет только памперс. Мужчина решил дождаться, когда появятся родители малолетнего.

Спустя некоторое время из подъезда выбежала женщина, забрала ребенка и ушла. Произошедшим заинтересовались сотрудники ПДН, проводится проверка. Сотрудники полиции установят, как маленький ребенок оказался один на улице и где в момент происшествия находились его родители.

До этого сообщалось, что пьяная петербурженка оставила годовалую дочь в парадной и ушла к собутыльникам. Коляску с маленькой девочкой обнаружили в доме на улице Михайлова, ребенок госпитализирован с ОРВИ и фарингитом.

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