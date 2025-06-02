В Липецкой области началась проверка после сообщения о минировании учреждений

Власти Липецкой области: в регионе идет проверка после сообщений о минировании

В Липецкой области началась проверка после сообщений о минировании школ, техникумов, институтов и больниц. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

«Сообщение о минировании нескольких школ, техникумов, институтов и больниц региона поступило на электронную почту правительства ЛО (Липецкой области) сегодня утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку проводят оперативные службы.

До этого управление МВД по региону сообщало, что 17-летнему жителю Ивановской области грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет за ложное сообщение о минировании жилого дома.

Подросток, проживающий в поселке Аньково Ильинского района, позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы существующей угрозе взрыва в многоквартирном доме. В результате на место происшествия были направлены экстренные службы, спасатели, бригада скорой помощи и кинологи.

Ранее школьник из Волгоградской области угрожал терактами в Югре.