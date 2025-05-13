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В Ивановской области ФСБ задержала 17-летнего лжетеррориста

Подросток на спор «заминировал» многоквартирный дом в Ивановской области
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

17-летнему жителю Ивановской области грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет за ложное сообщение о минировании жилого дома. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Подросток, проживающий в поселке Аньково Ильинского района, позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы существующей угрозе взрыва в многоквартирном доме. В результате на место происшествия были направлены экстренные службы, спасатели, бригада скорой помощи и кинологи.

Однако в ходе проверки информация об угрозе не подтвердилась. Сотрудники полиции и ФСБ оперативно установили личность звонившего, которым оказался 17-летний юноша. Выяснилось, что он решил проверить скорость реагирования спецслужб, заключив пари со своим приятелем.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Пласте Челябинской области 14-летний подросток отправил ложные сообщения о минировании кафе и школы, его задержали и возбудили уголовное дело.

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