Россиянам назвали сроки появления интернета на борту самолетов

Агафонов: интернет в российских самолетах может появиться в 2027-2028 году

Сервис, который позволит пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что возможность пользоваться интернетом на борту самолетов появится через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440». Агафонов напомнил, что группировка будет полностью развернута в 2027 году.

«Мы говорим сейчас о бортах российского производства. Спрос вокруг этой услуги не утихает», — отметил Агафонов.

Он добавил, что, согласно мировым и российский опросам, около 67% пассажиров нуждаются в интернете во время полета в самолете.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2028 года на борту российских самолетов появится бесплатный Wi-Fi.

Однако гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев напомнил, что наличие в самолетах беспроводных интернет-сетей может быть опасно. По его словам, Wi-Fi на воздушных суднах использовать категорически нельзя, поскольку это грозит сбоем в работе электроники.

Ранее авиаэксперты оценили требование высаживать людей из самолетов из-за духоты.