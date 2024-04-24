Авиаэксперты оценили требование высаживать людей из самолетов из-за духоты

В самолете становится душно при задержке рейса, и если в каждом таком случае высаживать пассажиров, то на авиакомпании лягут дополнительные расходы. Сами задержки при этом чаще связаны не с ними, а с работой аэропорта, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Так эксперт отреагировал на требование Росавиации и Ространснадзора высаживать пассажиров из самолетов при температуре воздуха выше 20-25 градусов. В технологическом плане высадка людей – это трудная процедура, заявил Горбачев. По его словам, логичнее будет либо включать двигатель для работы кондиционера, либо должна подъезжать специальная машина с кондиционером.

«Открывать двери запрещено. А как высаживать людей и куда? Порекомендовать можно, но технологически это сделать очень трудно», — убежден эксперт.

Он подчеркнул, что за задержку рейсов несет ответственность аэропорт. Высадка пассажиров из самолета потребует вызов спецтранспорта для их перевозки к выходу аэропорта – там в результате будет скапливаться толпа людей, предупредил специалист.

«Авиакомпании сами заинтересованы в том, чтобы никаких сбоев не было, это финансовые затраты. Поэтому такие случаи больше редкость, чем регулярность», – заключил Горбачев.

Напомним, до этого в аэропорту Пулково пассажиры рейса Санкт-Петербург — Калининград просидели в самолете три часа из-за сложных погодных условий. Они жаловались, что в салоне было очень душно.

Ранее стало известно о планах российской компании отсудить сотни тысяч рублей у дебошира на борту самолета.