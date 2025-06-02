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Общество
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В Ингушетии обнаружили криптоферму, нанесшую ущерб на 4 млн рублей

МВД: житель Ингушетии организовал хищение электроэнергии для добычи криптовалюты

Сотрудники министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с управлением ФСБ по Ингушетии пресекли деятельность незаконной криптофермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что 38-летний местный житель организовал масштабное хищение электроэнергии, чтобы обеспечивать работу оборудования для добычи криптовалюты. В результате противоправной деятельности злоумышленника был причинен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что в ходе работы полицейские обнаружили и изъяли 264 устройства для майнинга криптовалют. Оборудование располагалось на территории заброшенного домовладения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В конце марта начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Бачурин заявил, что с начала 2024 года в Дагестане были обнаружены и ликвидированы более 30 майнинг-ферм, включая мобильные установки, которые размещались в грузовых прицепах. По его словам, фермы обнаруживали в заброшенных зданиях и даже в мобильных конструкциях.

Ранее в Махачкале обнаружили майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 180 млн рублей.

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