В Дагестане за год пресекли работу более 30 майнинг-ферм в прошлом году

МВД: в Дагестане в 2024 году выявили более 30 майнинг-ферм

Свыше 30 майнинг-ферм, включая передвижные установки в грузовых прицепах, выявлено и ликвидировано в Дагестане с начала 2024 года. Об этом заявил начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Бачурин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, фермы обнаруживали в заброшенных зданиях и даже в мобильных конструкциях.

«Объемы разные, но каждая такая ферма наносит серьезный ущерб энергосистеме», — отметил Бачурин.

Министр энергетики Дагестана Марат Шихалиев ранее сообщил, что незаконный майнинг привел к хищению 86 млн кВт электроэнергии, а общий ущерб превысил 350 млн рублей.

«Эти фермы работали в обход законов, потребляя колоссальные ресурсы. Мы усиливаем контроль за энергопотреблением», — добавил Шихалиев.

Власти республики ужесточили меры против нелегального криптомайнинга, включая рейды и блокировку подключений.

29 января директор «Дагэнерго» Арсен Гаджиев рассказал, что с помощью квадрокоптеров с тепловизорами в Дагестане удалось найти подпольную майнинг-ферму, подключенную к линии электропередачи (ЛЭП). Ущерб от действий владельца майнинг-фермы составил почти 3 млн рублей, безучетное потребление электроэнергии достигло 359 тысяч киловатт-часов.

Ранее в Махачкале обнаружили майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 180 млн рублей.