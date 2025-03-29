В Дагестане за год пресекли работу более 30 майнинг-ферм в прошлом году

Свыше 30 майнинг-ферм, включая передвижные установки в грузовых прицепах, выявлено и ликвидировано в Дагестане с начала 2024 года. Об этом заявил начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Бачурин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, фермы обнаруживали в заброшенных зданиях и даже в мобильных конструкциях.
«Объемы разные, но каждая такая ферма наносит серьезный ущерб энергосистеме», — отметил Бачурин.
Министр энергетики Дагестана Марат Шихалиев ранее сообщил, что незаконный майнинг привел к хищению 86 млн кВт электроэнергии, а общий ущерб превысил 350 млн рублей.
«Эти фермы работали в обход законов, потребляя колоссальные ресурсы. Мы усиливаем контроль за энергопотреблением», — добавил Шихалиев.
Власти республики ужесточили меры против нелегального криптомайнинга, включая рейды и блокировку подключений.
29 января директор «Дагэнерго» Арсен Гаджиев рассказал, что с помощью квадрокоптеров с тепловизорами в Дагестане удалось найти подпольную майнинг-ферму, подключенную к линии электропередачи (ЛЭП). Ущерб от действий владельца майнинг-фермы составил почти 3 млн рублей, безучетное потребление электроэнергии достигло 359 тысяч киловатт-часов.
Ранее в Махачкале обнаружили майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 180 млн рублей.