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Российский подросток ударился в электричке и получил разрыв почки

РЕН ТВ: в Ленобласти подросток налетел на поручень в электричке и порвал почку
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«Газета.Ru»

В Ленинградской области поездка в электричке для 14-летнего юноши закончилась госпитализацией с тяжелой травмой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, во время торможения состава школьник упал и сильно ударился о поручень. Из-за неудачного падения юноша получил разрыв почки. В тяжелом состоянии его доставили в одну из местных больниц.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области 11-летний мальчик получил похожую травму, упав со скейтборда. У него диагностированы разрыв печени, тупая травма живота и грудной клетки. Поначалу медики не заметили у пострадавшего серьезных отклонений в состоянии, но состояние ребенка ухудшилось, и родители вызвали скорую. Фельдшеры доставили мальчика в Токсовскую больницу, где ему поставили правильный диагноз и оказали необходимую помощь.

Ранее российский школьник попал в реанимацию, упав с трехметровой высоты в овраг.

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