Российский школьник попал в реанимацию, упав с трехметровой высоты в овраг

В Липецке школьник угодил в реанимацию, упав в овраг с высоты трех метров

В Липецке 13-летний мальчик попал в больницу после падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел 26 марта. По информации медиков, школьник упал в овраг с высоты трех метров между Парком Победы и Молодежным жилым комплексом. При каких обстоятельствах мальчик оказался в логе не уточняется.

Прибывшая на место ЧП скорая оказала ребенку первую помощь, после чего доставила его в больницу. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Сейчас его готовят к операции в нейрохирургическом отделении Областной детской клинической больницы.

До этого сообщалось об 11-летнем мальчике из Приморского края, у которого произошел разрыв почки после падения с дерева. Ребенка бортом санавиации доставили из Находкинской больницы в медучреждение регионального центра.

Ранее на Алтае 13-летний школьник случайно проглотил канцелярскую иголку.