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Россиянам рассказали о пользе овсянки для здоровья

Pravda.Ru: овсянка помогает поддерживать здоровье сердца
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Nata Bene/Shutterstock/FOTODOM

Овсянка содержит клетчатку, белок, магний, железо, цинк и антиоксиданты, поэтому она может принести пользу для здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, этот продукт способен поддержать здоровье сердца. В нем содержится растворимая клетчатка, которая способствует снижению уровня холестерина и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, овсянка может нормализовать пищеварение и контролировать уровень сахара в крови, а также вес.

«Высокое содержание клетчатки и белка в овсянке способствует чувству насыщения, что может помочь снизить общее потребление калорий и поддерживать здоровый вес», — отметили в сообщении.

Диетологи из университетов Делавэра и Алабамы до этого сообщили, что в ежедневный рацион можно и нужно включать овсяные хлопья, семена базилика, шпинат, йогурт и ягоды. По их словам, овсяные хлопья являются отличным источником цельного зерна. Также они содержат много клетчатки и питательных веществ. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание, и стабилизирует уровень сахара в крови.

Ранее врач назвал продукты, которые необходимы в рационе при сахарном диабете.

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