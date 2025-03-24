Названы продукты, которые нужно употреблять каждый день

Daily Mail: овсянку, йогурт и ягоды можно употреблять каждый день

В ежедневный рацион можно и нужно включать овсяные хлопья, семена базилика, шпинат, йогурт и ягоды. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на рекомендации диетологов из университетов Делавэра и Алабамы.

«Овсяные хлопья являются отличным источником цельного зерна. Также они содержат много клетчатки и питательных веществ. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание, и стабилизирует уровень сахара в крови», — рассказала доктор Триша Бест из Университета штата Алабама.

Врач напомнила, что обилие сахара и других калорийных добавок может свести на нет полезные свойства овсянки. Лучше всего есть такую кашу с орехами, корицей, бананами и ягодами, такими как клубника и черника.

Отмечается, что добавление ягод в ежедневный рацион также помогает сохранить здоровье сердца. Черника, малина и клубника борются с воспалением, улучшают работу мозга и снижают уровень сахара в крови, объясняют диетологи. При употреблении ягод с йогуртом можно получить дополнительные преимущества. Такой прием пищи поможет насытить организм пробиотиками, кальцием и белком.

Доктор Стейси-Робертс Дэвис из Университета Делавэра также посоветовала ежедневно употреблять шпинат и семена базилика. Она объяснила, что в двух столовых ложках семян базилика содержится 15 граммов клетчатки — больше половины суточной нормы для взрослого человека. Шпинат богат магнием, железом и антиоксидантами, которые снижают воспаление в организме, восстанавливают мышцы и повышают качество сна.

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