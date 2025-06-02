«Уезжайте из города»: Госдума вмешалась в споры об оголении россиян в жару

С наступлением жары в соцсетях разгорелись споры из-за горожан, которые позволяют себе загорать в черте города – в парках, скверах, на территории ЖК и на спортплощадках – в полуголом виде. Мнения депутатов Госдумы, вмешавшихся в дискуссию, также разделились. Так, зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с 360.ru заявил, что определенные правила в этой сфере следует принять, но вводить суровые запреты с большими штрафами – преждевременно.

«Может быть, надо прописать какие-то правила, но я бы все-таки это свел бы только к каким-то этическим рекомендациям, без заведения всякого рода ответственности, потому что так уже все запутаемся», — считает Синельщиков.

Его поддержала председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина – она призвала не перебарщивать с запретами и наказаниями, напомнив, что многие вынуждены в жару жить в «человейниках», где в такую погоду нечем дышать.

Однако с ними не согласился зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов – он подчеркнул, что общественные пространства в черте города не предназначены для отдыха в полуголом виде. По его мнению, на такое решаются люди, приехавшие из мест, где были свои нормы, однако после переезда в мегаполис они должны следовать общей культуре поведения.

«Если вам жарко, вам невыносимо в городе, можете поехать из города. Можете даже переехать из города в те комфортные для вас места, где вы сможете ходить в любом виде и окружающие вас буренки будут вас поддерживать», — заявил депутат.

Он напомнил, что в данном случае темой обсуждения стали элементарные правила приличия, и важно помнить, что город – это не природа, где можно отдыхать в полуобнаженном виде.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что россиянам грозит наказание за загар топлес в общественных местах: за это привлекают к ответственности по статье КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство». Грозит от 500 до 1 тысячи рублей штрафа. Он напомнил, что россияне могут загорать в купальниках в парках, но если в это время они будут распивать спиртные напитки или нецензурно выражаться, то им также грозят штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, гражданам стоит воздержаться от солнечных ванн вблизи храмов, школ и детских учреждений, отметил юрист.

Ранее эксперты объяснили, кому противопоказано загорать на солнце.