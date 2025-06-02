Минпромторг поддержал полный запрет вейпов в РФ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе своего выступления на «Неделе российского ритейла» заявил, что Минпромторг поддержал полный запрет вейпов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение. Я лично за тотальный запрет», — поделился Алиханов.

Таким образом, Минпромторг вслед за Минздравом поддержал запрет продажи вейпов.

До этого министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу по запрету оборота вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. В Минздраве также призвали не забывать о борьбе с курением.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что заболевание вейперов EVALI, которое также называют «попкорновой болезнью», крайне опасно и грозит летальным исходом. Начинается оно с обычных для увлекающихся вейпами симптомов – одышки и слабости.

Ранее врач предупредил, что болезнь EVALI развивается даже у начинающих вейперов.