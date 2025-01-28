Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов

Минздрав РФ поддержал запрет вейпов, но призвал не забывать о борьбе с курением

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу по запрету оборота вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в министерстве также призвали не забывать о борьбе с курением.

«Минздрав России традиционно стоит на страже здоровья населения. И в особом приоритете — охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих – наиболее уязвимых групп населения», — поделились в ведомстве.

До этого глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов говорил, что депутаты Госдумы хотят полностью запретить вейпы в России, потому что только так можно обезопасить детей и подростков.

Сигарет запрет не коснется, потому что подрастающее поколение практически их не курит, считает депутат.

Ранее в Госдуме связали облысение подростков с вейпами.