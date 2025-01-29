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Пульмонолог: болезнь EVALI развивается даже у начинающих вейперов

Пульмонолог Овечкин: болезнь вейперов EVALI – это острое повреждение легких
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Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Заболевание EVALI — это острое повреждение легких электронными сигаретами и вейпами, которое может развиваться не зависимо от сроков и интенсивности парения. Оно проявляется на первых этапах как COVID, включая высокую температуру, и может потребовать срочной госпитализации, рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с 360.ru.

Протекает EVALI тяжело: у пациента повышается температура, появляется кашель, происходит сатурация, то есть снижается насыщение крови кислородом, возможен летальный исход. Лечат пострадавших чаще всего в стационаре, а главная опасность заключается в том, что эта болезнь пока недостаточно изучена, пояснил специалист.

«Какой-то связи, кроме ситуационной, с тем, что люди действительно употребляли вейп, не выявлено», — отметил он.

Это означает, что ученые не смогли пока определить, какие вещества в составе жидкости для вейпов провоцируют заболевание. В отличие от других стран, в России пока не фиксировались смертельные случаи от EVALI, но были острые отравления, заключил Овечкин.

Напомним, о том, что вейпы провоцируют EVALI, симптомы которого схожи с COVID-19, предупредили в российском Минздраве. Подробнее о том, когда впервые диагностировали EVALI, что это за болезнь и какие у нее могут быть последствия — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме накануне представили законопроект о полном запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. Документ поддержали все думские фракции, а также большинство россиян, принявших участие в соответствующем опросе.

Ранее Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов.

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