Врач рассказал, как распознать неизлечимую и опасную «попкорновую болезнь»

Заболевание вейперов EVALI, которое также называют «попкорновой болезнью», крайне опасно и грозит летальным исходом. Начинается оно с обычных для увлекающихся вейпами симптомов – одышки и слабости, рассказал 360.ru врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Название EVALI является аббревиатурой, которая означает заболевание, связанное с употреблением электронных средств курения. «Попкорновой» эту болезнь назвали недавно – по мнению врача, это не самое удачное сравнение.

Протекать EVALI может по-разному – в легкой форме и в тяжелой, требующей стационарного лечения. Симптомы зачастую очень нетипичны, и врачи ставят диагноз по методу исключения, отметил Овечкин.

«То есть тогда, когда нужно исключить остальные заболевания, бактерии, инфекции, вирусные инфекции, иные интерстициальные заболевания легких. Тогда только может быть установлен диагноз EVALI», — пояснил он.

Среди признаков болезни он назвал слабость, одышку, плохую переносимость физических нагрузок и расстройство стула. Такие симптомы обычно говорят об обширном поражении легких, что требует терапии – в том числе, это может быть оксигенотерапия, то есть вдыхание кислорода. В тяжелых случаях EVALI грозит летальным исходом, если человек вовремя не обратился к квалифицированным докторам за помощью, заключил пульмонолог.

Напомним, о том, что вейпы провоцируют EVALI, симптомы которого схожи с COVID-19, предупредили в российском Минздраве. Подробнее о том, когда впервые диагностировали EVALI, что это за болезнь и какие у нее могут быть последствия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач предупредил, что болезнь EVALI развивается даже у начинающих вейперов.