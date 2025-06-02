Россиянам объяснили, как собаки проявляют ревность

Ревность собак к другим животным обусловлена конкуренцией за ресурсы — еду, игрушки или внимание хозяина. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В случае ревности питомец может рычать, демонстративно игнорировать хозяина или уходить из комнаты, пытаться встать между вами и объектом ревности, мочиться на вещи или в неположенных местах, а также навязчиво преследовать, толкаться или отказываться от прикосновений. Справиться с этим владельцам могут помочь кинологи или ветеринары.

«Ревность — это не каприз, а проявление тревоги и страха потерять то, что ценно. Помогите питомцу почувствовать себя в безопасности, и вы увидите, как его поведение изменится к лучшему», — отметили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что перевозбуждение у собаки, как правило, возникает из-за определенных событий: купания, сборов на прогулку или прихода гостей. Если собака возбуждена, на нее ни в коем случае нельзя кричать, поскольку эмоции лишь усугубят ситуацию, подчеркнул эксперт.

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