На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как собаки проявляют ревность

Pravda.Ru: игнорирование хозяина может указывать на собачью ревность
close
Shutterstock/Alex PakhoMovie

Ревность собак к другим животным обусловлена конкуренцией за ресурсы — еду, игрушки или внимание хозяина. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В случае ревности питомец может рычать, демонстративно игнорировать хозяина или уходить из комнаты, пытаться встать между вами и объектом ревности, мочиться на вещи или в неположенных местах, а также навязчиво преследовать, толкаться или отказываться от прикосновений. Справиться с этим владельцам могут помочь кинологи или ветеринары.

«Ревность — это не каприз, а проявление тревоги и страха потерять то, что ценно. Помогите питомцу почувствовать себя в безопасности, и вы увидите, как его поведение изменится к лучшему», — отметили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что перевозбуждение у собаки, как правило, возникает из-за определенных событий: купания, сборов на прогулку или прихода гостей. Если собака возбуждена, на нее ни в коем случае нельзя кричать, поскольку эмоции лишь усугубят ситуацию, подчеркнул эксперт.

Ранее собаководам рассказали, какие растения опасны для питомцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами