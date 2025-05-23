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Собаководам рассказали, как помочь питомцу справиться с возбуждением

Кинолог Голубев: если собака возбуждена, на нее нельзя кричать
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Перевозбуждение у собаки, как правило, возникает из-за определенных событий: купания, сборов на прогулку или прихода гостей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«У поведения, когда собака внезапно начинает носиться по квартире с огромной скоростью, припадать на передние лапы, как будто призывая к игре, есть конкретное определение — зумис. <...> Такой всплеск энергии не представляет угрозы — так собака сбрасывает стресс или избыток эмоций», — объяснил Голубев.

Если собака возбуждена, на нее ни в коем случае нельзя кричать, поскольку эмоции лишь усугубят ситуацию, продолжил эксперт. Вместо этого он посоветовал прибегнуть к хитрости, например, раскидав кусочки лакомства. Еще лучше — занять питомца вылизыванием собачьего паштета на специальном коврике.

Чтобы избежать регулярных нервных всплесков у собаки, ее с раннего возраста необходимо обучать командам, подчеркнул кинолог.

До этого Голубев объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять.

По его словам, лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции. Попытка подавить это — лишение возможности выразить свои чувства. Однако чрезмерная вокализация может доставлять неудобства, такое поведение можно скорректировать, отметил специалист.

Ранее собаководам объяснили, почему важно хвалить своих питомцев.

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