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Собаководам рассказали, какие растения опасны для питомцев

Кинолог Голубев: ландыши и ирисы опасны для собак
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Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Луковичные цветы, такие как тюльпаны, гиацинты и нарциссы вредны для собак. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, особенно опасно проглатывание луковицы — это чревато отравлением.

Кроме того, не стоит подпускать питомца к ландышам и ирисам, которые встречаются весной и в начале лета, продолжил эксперт. В списке токсичных растений также — азалии, люпины, колокольчики, лютики, примулы, маки, цикламены, рододендроны, лилии, пионы и хризантемы.

Кинолог отметил, что с одной стороны нельзя запрещать собаке обнюхивать предметы и растения, а с другой — следует внимательно следить за питомцем.

«Для этого собака должна знать команды «Фу» или «Нельзя», с помощью которых человек может контролировать ситуацию и запрещать животному подбирать мусор и пробовать цветы на вкус», — объяснил он.

До этого Голубев говорил, что собакам ни в коем случае нельзя давать куриные кости, поскольку они очень хрупкие, и их осколки могут серьезно навредить животному. Также, по его словам, не стоит угощать любимца авокадо из-за содержащегося в нем персина.

Ранее собаководам объяснили, почему питомец может отказываться от прогулки.

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