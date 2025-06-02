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В Башкирии дошкольник выпал с балкона пятого этажа

В Салавате ребенок выпал с балкона пятого этажа
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«Газета.Ru»

В Салавате трехлетний ребенок оказался в больнице после падения с балкона. Об этом сообщил глава минздрава республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в обзоре ЧП, случившихся в регионе в минувшие выходные, в своем Telegram-канале.

Ребенок приземлился на асфальт, выпав из окна пятого этажа.

«С черепно-мозговой травмой и множественными ушибами его доставили в городскую больницу», — уточнил Рахматуллин.

Медики консультировались с республиканскими специалистами по поводу помощи пострадавшему. Из Уфы к ребенку вылетала санитарная авиация. На следующий день после госпитализации врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое.

До этого во Владивостоке пятилетний мальчик чудом не покалечился, выпав из окна четвертого этажа. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его сняли прохожие.

Ранее в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа.

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