Россиянам рассказали, сколько продлится магнитная буря

Магнитная буря на Земле продлится как минимум до 3 июня, при этом ее сила будет периодически меняться. Об этом рассказал ТАСС представитель Института прикладной геофизики.

«Геомагнитные бури преимущественно G1-G2, с периодами G3-G4 ожидаются до конца 2 июня из-за сохраняющихся эффектов выброса корональной массы», — заявил он.

По его словам, к 3 июня ожидается снижение уровня геомагнитного шторма до слабого — G1. При этом в центре космической погоды до этого сообщали агентству, что в настоящее время уровень магнитной бури на земле уже опустился до G1. Еще вчера он достигал высокой отметки G4.

Утром 1 июня стало известно, что выброшенное Солнцем облако плазмы достигло Земли. Ученые прогнозировали магнитные бури максимального уровня.

Сообщалось, что скорость солнечного ветра местами превышает 1000 км/с, а температура плазмы — свыше 2 млн °C, что в десятки раз больше нормы и даже выше температуры в короне Солнца. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев отметил, что что такие значения либо никогда не фиксировались ранее, либо близки к рекордным.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.