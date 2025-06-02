Обломки дронов упали на жилые дома и автомобили в Рязани

Атака беспилотников на Рязанскую область продолжается. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков.

По его словам, в регионе работает система ПВО (противовоздушной обороны).

«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани», — написал чиновник.

Он добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб, а материальный ущерб от налетов оценивается. По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

До этого жители Рязанской области рассказали о налетах дронов Вооруженных сил Украины. По их словам, атаки начались накануне в 23:20, взрывы прозвучали в районе железнодорожного вокзала, микрорайонов Дягилево и Приокский, а также в районе Недостоево. Люди видели яркую вспышку и слышали характерные хлопки на подлете к городу. Из-за этого в некоторых домах тряслись окна.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов.