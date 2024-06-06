Эксперты объяснили, кому противопоказано загорать на солнце

Загорать на солнце можно не всем – при определенных заболеваниях это противопоказано, так как грозит обострением и серьезными последствиями для здоровья. В том числе загорать нельзя людям с сахарным диабетом, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При таких проблемах с кожей, как пигментация, гнойные или инфекционные процессы и явления или новообразования, следует отказаться от загара. При проявлении подобных симптомов требуется лечение у дерматолога, подчеркнули специалисты.

Кроме того, воздержаться от загара нужно людям с диабетом, варикозным расширением вен и плохим кровообращением, подчеркнули эксперты. Также они посоветовали не загорать при гипертонии, туберкулезе, нарушениях в работе щитовидки, онкозаболеваниях или аллергии на солнце.

Нужно быть осторожными всем людям, имеющим какие-либо хронические заболевания, так как нахождение на солнце может привести к их обострению, в том числе – астмы, сердечно-сосудистых болезней, гипертонии и других.

Не имеющим противопоказания людям загорать можно, но строго с соблюдением правил. В частности, важно всегда использовать солнцезащитный крем с учетом фототипа кожи. Специалисты подчеркивают, что средства с SPF защитой на появление и продолжительность загара не влияют – наоборот, они дают возможность дольше находиться на солнце без вреда для организма. Наносить их на кожу следует за 20 минут до выхода на солнце.

Напомним, врачи советуют начинать загорать с 10-15 минут в период 10:00 и после 16:00. Постепенно время нахождения на солнце можно увеличить до 25-30 минут. Для защиты кожи важно солнцезащитный крем с индексом защиты SPF-30 и более.

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