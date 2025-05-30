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Россиян предупредили о штрафах за загар топлес в общественных местах

Юрист Соловьев: за загар топлес в общественных местах грозит штраф
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Shutterstock/Jingjits Photography

Россияне могут столкнуться со штрафом за загар топлес в общественных местах. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство». Грозит от 500 до 1 тысячи рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными», — сказал юрист.

Соловьев добавил, что россияне могут загорать в купальниках в парках. Однако им не рекомендуется в этот момент распивать спиртные напитки или нецензурно выражаться. За это предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей. Также гражданам стоит воздержаться от солнечных ванн вблизи храмов, школ и детских учреждений, отметил юрист.

3 мая врач-диетолог, нутрициолог, педиатр Елена Федорова рассказала, что идеальные часы для получения ультрафиолета (УФ) и загара — это утреннее время до 11 часов и ближе к вечернему — после 16 часов. В эти промежутки ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс) самый безопасный.

Ранее врач рассказала, кто рискует столкнуться с раком кожи из-за загара.

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