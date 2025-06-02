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Россиянам объяснили, как улучшить выработку коллагена и замедлить старение

Врач Решетова: отказ от большого количества сахара улучшит выработку коллагена
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от чрезмерного потребления сахара и жареных продуктов поможет улучшить выработку коллагена и замедлить старение кожи. Об этом kp.ru рассказала главный врач Института долголетия РНЦХ им. академика Петровского Инна Решетова.

По ее словам, особую опасность представляют продукты, которые готовят в масле. Кроме того, негативно на выработку качественного коллагена влияет недосып. Полноценный сон поможет активнее синтезировать этот белок, который обеспечит эластичность кожи, стенок сосудов, связок и прочность суставов.

«Так что самый приятный и к тому же бесплатный способ улучшить выработку коллагена — высыпаться», — отметили в сообщении.

Британские ученые из Университета Аберистуита предложили новый метод оценки возрастных изменений, помогающий определить качество своего старения. Для более полной оценки старения ученые рекомендуют обратить внимание на когнитивные функции, включая тест на переключение внимания (соединение цифр и букв по порядку вида 1-А, 2-Б и так далее), задачу Струпа (называние цвета, которым написано слово, а не самого слова) и двойные задачи: ходьба с одновременным счетом в обратном порядке.

Ранее врач рассказала, какой процесс ускоряет старение людей.

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