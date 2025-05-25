Ученые рассказали, как на самом деле измерить качество своего старения

Британские ученые из Университета Аберистуита предложили новый метод оценки возрастных изменений, помогающий определить качества своего старения. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Как показали недавние изыскания, скорость ходьбы действительно коррелирует с продолжительностью жизни. Те, кто ходит быстрее 1,3 метра в секунду, обычно демонстрируют лучшие показатели здоровья. Однако в домашних условиях пользу могут принести и более простые тесты.

Для более полной оценки старения ученые рекомендуют обратить внимание на когнитивные функции, включая тест на переключение внимания (соединение цифр и букв по порядку вида 1-А, 2-Б и так далее), задачу Струпа (называние цвета, которым написано слово, а не самого слова) и двойные задачи: ходьба с одновременным счетом в обратном порядке.

Эти задания проверяют когнитивную гибкость — способность адаптироваться к изменениям, которая особенно важна с возрастом.

Современная геронтология считает, что истинное «хорошее старение» определяется не только физическими параметрами. Шкала позитивного и негативного опыта (12 вопросов о повседневных эмоциях) помогает оценить уровень удовлетворенности жизнью, эмоциональную устойчивость и чувство социальной связанности.

«Лучший показатель здорового старения — не время в стойке на одной ноге, а то, насколько вы чувствуете себя вовлечённым в жизнь», — подчеркнули исследователи.

Для тех, кто хочет отслеживать свои возрастные изменения, специалисты советуют проводить комплексную проверку (физическую, когнитивную, эмоциональную), повторять тесты с интервалом в месяц для отслеживания динамики, а также помнить, что улучшение в конкретном тесте не всегда означает общее омоложение.

Ранее ученые назвали четыре фактора, помогающие дожить до 100 лет.