Врач рассказала, какой процесс ускоряет старение людей

Гликация ускоряет старение людей, оценка ее уровня поможет оценить биологический возраст человека. Об этом kp.ru рассказала главный врач Института долголетия РНЦХ им. академика Петровского Инна Решетова.

«Так называют процесс, при котором молекулы сахаров у нас в организме связываются с белками. В том числе, с «белком молодости» коллагеном. Из-за гликации нарушается нормальная структура коллагена. Образуются соединения, которые откладываются в коже, суставах, связках, а также в кровеносных сосудах. Итогом становится ускоренное старение, боли в суставах, ограничение подвижности человека», — пояснила она.

По ее словам, утолщение стенок сосудов грозит повышением их жесткости и впоследствии развитием гипертонии, инфарктов и инсультов. Она отметила, что кожа на фоне потери нормального коллагена также стареет. Этому может способствовать злоупотребление быстрыми углеводами, в том числе сахаром и выпечкой. Решетова отметила, что существует понятие «сахарное» лицо», когда кожа становится дряблой, пересушенной, морщинистой у тех, кто не достиг преклонного возраста.

Врач-диетолог Марият Мухина до этого говорила, что картофель обладает полезными свойствами для организма, однако может навредить здоровью при чрезмерном употреблении. В частности, это может привести к преждевременному старению.

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