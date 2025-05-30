Врач предупредила об опасности чрезмерного потребления картофеля

Картофель обладает полезными свойствами для организма, однако может навредить здоровью при чрезмерном употреблении. Об этом Life рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«Он содержит углеводы, в основном в виде крахмала, а также небольшие количества белков, витаминов и минералов. Однако, несмотря на свои питательные качества, частое употребление картофеля — более двух-трех раз в неделю и более 200 г за раз — может привести к ряду проблем со здоровьем и к преждевременному старению», — предупредила врач.

По ее словам, картофель обладает высоким гликемическим индексом, особенно если пожарить его. Это может спровоцировать резкие скачки сахара в крови и привести к развитию инсулинорезистентности и диабета второго типа. В жареном виде он может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и привести к лишнему весу.

Мухина уточнила, что умеренное употребление печеного или отварного картофеля при этом вполне допустимо.

Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова до этого говорила, что эффективной профилактикой возрастных изменений мозга могут стать картофель, капуста, тыква, базилик и руккола.

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