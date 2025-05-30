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Россиянам назвали добавку, которая может замедлить старение

Pravda.Ru: омега-3 может замедлить старение
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Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Жирные кислоты омега-3 могут замедлить биологическое старение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

Эффективность этой добавки повышается в сочетании с витамином D и физической активностью, отметили эксперты. Кроме того, такое сочетание укрепит мембраны клеток, окажет противовоспалительное действие, а также снизит риск развития возрастных заболеваний: рака, диабета, остеопороза. Омега-3 можно получить из жирной рыбы, орехов, семян, растительных масел, а также обогащенных продуктов — йогуртов, яиц и напитков.

«Суточная норма ALA (одной из омега-3 жирных кислот) составляет 1,6 г для мужчин и 1,1 г для женщин. Беременным и кормящим требуется чуть больше. Если рацион не покрывает потребности, можно рассмотреть добавки», — добавили в сообщении.

Биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова до этого рассказала «Газете.Ru», что прием омега-3 активирует фермент теломеразу — фермент, который поддерживает длину теломер — концевых участков хромосом, при сокращении которых организм стареет.

Ранее были названы самые важные для женщин витамины.

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