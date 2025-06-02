Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на выпускной ребенка

Российские родители в среднем закладывают на выпускной своего ребенка 19 тыс. рублей. При этом 32% участников соответствующего опроса признались, что готовы отдать за мероприятие от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а на большую сумму согласны 17% россиян, цитирует RT исследование аналитиков «Авито».

47% опрошенных родителей сообщили, что хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей, из них 14% назвали желанной сумму не более 5 тыс. рублей.

При этом в ресторане или банкетном зале выпускной в этом году отметят 29% россиян, на природу планируют отправиться еще 17%.

Важная статья расходов – это наряд выпускника, в выборе которого принимают участие 61% родителей. Каждый четвертый ребенок подбирает наряд самостоятельно и обращается к родителям только за деньгами (27%). А 11% родителей и вовсе покупают наряд без участия ребенка – чаще всего, это касается не девушек, а молодых людей, отмечают исследователи.

Интересно, что большинство россиян предпочитают выбирать наряд на онлайн-сервисах. Причем 26% выбирают конкретные сайты и приложения магазинов, а еще 25% такие площадки, как «Авито». Из тех, кто покупает платье или костюм офлайн 29% обращаются в специализированные магазины, а еще 9% — в ателье.

В среднем на наряд выпускника в этом году российские родители готовы потратить 12 тыс. рублей, говорится в исследовании.

До этого эксперты выяснили, что в 2025 году затраты родителей 11-классников на выпускные вечера и наряды для них составят около 39 тыс. рублей. Так, на сам выпускной понадобится 19 тыс. рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Сюда же следует добавить среднюю стоимость наряда на праздник прощания со школой — около 18,5 тыс. рублей для юношей и около 20,5 тыс. рублей – для девушек.

Ранее сообщалось о школьниках, которые прошли 2 км ради фото выпускного фото с тяжелобольным одноклассником.