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Эксперты подсчитали, во сколько в 2025 году обойдется выпускной

В 2025 году родители 11-классников потратят на выпускной до 39 тыс. рублей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2025 году затраты родителей 11-классников на выпускные вечера и наряды для них составят около 39 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование SuperJob.

В опросе приняли участие 3 тыс. родителей выпускников. Из общения с ними стало известно, что затраты на выпускной для 11-классников в среднем по РФ составляют 19 тыс. рублей. Показатель вырос на 12% на фоне данных за прошлый год.

Сюда же следует добавить среднюю стоимость наряда на праздник прощания со школой — около 18,5 тыс. рублей для юношей и около 20,5 тыс. рублей – для девушек.

Недавно стилист Елена Ракутина рассказала, какие украшения подойдут на последний звонок и выпускной. Она отметила, что миниатюрные серьги-гвоздики и цепочка с крошечным кулоном идеально впишутся в образ на такой праздник.

До этого стилист Анна Скороходова рассказала, какой образ выбрать выпускницам в 2025 году.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области хотят отказаться от выпускных вечеров в ресторанах.

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