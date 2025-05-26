Школьники прошли 2 км ради фото выпускного фото с тяжелобольным одноклассником

В Китае школьники прошли два км, чтобы сделать фото на выпускной альбом с тяжелобольным одноклассником, пишет South China Morning Post.

Более 50 учеников из китайской средней школы в провинции Сычуань прошли пешком более двух километров, чтобы посетить своего больного одноклассника и сделать вместе с ним выпускное фото. Как пишут СМИ, 15-летний Рен Цзюньцзе, страдающий от неходжкинской лимфомы, был вынужден бросить учебу для прохождения лечения. Несколько месяцев назад мальчика перевели в другой город для лучшего медицинского обслуживания, а недавно он вернулся в местную больницу.

Ученики вместе с преподавателями пришли в больничный сад, чтобы помочь Рену надеть школьную форму и сделать групповое фото прямо возле его кровати. За месяц до важнейших экзаменов, определяющих дальнейшую жизнь в системе образования Китая, все одноклассники пришли, как только педагог предложила идею такого жеста поддержки.

Отец Цзюньцзе отметил, что эта встреча с друзьями стала для сына огромной радостью и придала ему сил в последние дни жизни.

Ранее в Китае учитель угрожал школьнику скинуть его с третьего этажа, когда тот случайно облил его водой.