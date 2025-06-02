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«Цены растут вслед за спросом»: россияне бронируют пляжный отдых в Мариуполе

Директор «Лагуны» Долгих: в Мариуполе активно бронируют отдых на июнь и июль
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Иван Жуковский/«Газета.Ru»

В Мариуполе стартовал курортный сезон – туристы уже начали бронировать отдых на берегу Азовского моря на июнь и июль. Вслед за ростом спроса начали повышаться и цены, рассказал 360.ru директор расположенной на берегу моря виллы «Лагуна» Александр Долгих. По его словам, 80% бронирований пока приходится на жителей ДНР, но в будущем представители отрасли планируют привлечь туристов «с материка».

По словам Долгих, стоимость номера полулюкс в местных гостиницах повысилась с 600 до 1100 рублей. Он объяснил это ростом содержания гостевого фонда – за ЖКУ, материалы, обслуживание и так далее.

«Цены, конечно, повыше, чем два года назад, немножко мы уже адаптировались к современным реалиям, — добавил эксперт. — Активно бронируют июнь, июль. Поэтому люди будут».

Базу тщательно готовят к сезону, но в силу логистики пока брони числятся в основном за жителями ДНР – на них приходится 80% путевок, добавил представитель отрасли. По его мнению, с решением логистических трудностей, в частности с организацией железнодорожного сообщения, регион ждет рост количества путешественников.

«Я думаю, не за горами это время, когда будут ходить прямые рейсы», — заключил Долгих.

До этого председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России в ДНР Луиза Наливай сообщала, что Мариуполь стал для россиян дополнительным югом, городом-курортом с мягким климатом и недорогим жильем – по ее словам, приехавшие сюда на работу жители массово решают остаться и перевозят в город свои семьи. Она напомнила, что сейчас здесь активно восстанавливаются поврежденные здания, возводятся школы, детсады и новое жилье, в том числе ипотечное с льготной ставкой в 2%, а однокомнатная квартира в Мариуполе обойдется россиянам в 3–3,5 млн рублей.

Напомним, курорты Азовского моря в 2025 году остаются самым доступным и семейным направлением, причем на состоянии местного побережья разлив мазута почти не отразился. Температура воздуха здесь в разгар сезона держится в пределах +28...+32  °C, уже в начале июня море прогревается до +25  °C. Чаще всего туристы выбирают для отдыха Ейск и Голубицкую, «Газета.Ru» составила список лучших мест, куда можно поехать этим летом — чтобы отдых на Азовском море удался.

Ранее мэр Мариуполя заявил, что на «Азовстали» можно сделать постиндустриальный парк.

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