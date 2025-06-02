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Общество
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Россия экстрадировала в Казахстан разыскиваемого более 20 лет наркоторговца

Россия выдала Казахстану наркоторговца, которого республика искала 20 лет

В Самарской области задержали и экстрадировали в Казахстан мужчину, которого власти республики разыскивали два десятилетия за организацию крупного канала поставок наркотиков. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

По данным ведомства, еще в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях была раскрыта преступная группа, занимавшаяся перевозкой героина и опия из Узбекистана через Казахстан в Россию. Тогда изъяли 35 кг героина и 28 кг опия.

Несколько участников группы задержали, однако один из них скрылся и все это время находился в розыске. Следствие считает, что он лично участвовал в перевозке наркотиков.

Спустя 20 лет мужчину нашли в России. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В конце мая в Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Эмомова Тагаймурода, который 11 лет находился в международном розыске за наркоторговлю. По версии следствия, мужчина поставлял героин в Россию крупными партиями. Эмомов руководил сетью курьеров, через которых в страну ввозились запрещенные вещества.

Ранее в Ленобласти задержали пекаря-наркоторговца.

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