В Россию экстрадируют разыскиваемого более 10 лет главу наркокартеля

В Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Эмомова Тагаймурода, он 11 лет находился в международном розыске за наркоторговлю. Его экстрадируют в Россию, об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, по версии следствия, мужчина поставлял героин в Россию крупными партиями. Эмомов руководил сетью курьеров, через которых в страну ввозились запрещенные вещества.

Уточняется, что некоторые сообщники торговца уже были осуждены в России и после отбытия срока вышли на свободу. На данный момент Эмомов ожидает экстрадиции в Россию, ему грозит уголовное наказание за наркоторговлю в особо крупном размере.

16 мая сообщалось, что в Казани мужчина, подозреваемый в наркоторговле, спасался от полиции прыжком в вентиляцию и не выжил. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Абсалямова, куда полицейские пришли, чтобы навесить мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Однако местный житель, поняв, что к нему пришли правоохранители, решил сбежать.

Мужчина в одних трусах забрался на крышу и прыгнул в дымоход. Оказавшись в вентиляции на нижних этажах здания, он застрял. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили мужчину, однако спасти его не удалось.

Ранее в Ленобласти задержали пекаря-наркоторговца.