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В Ленобласти задержали пекаря-наркоторговца

В Ленобласти мужчина делал закладки из мармелада и печенья с наркотиками

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого в попытке сбыта выпечки и сладостей с коноплей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установили полицейские, злоумышленник получал заказы через мессенджер, после чего изготавливал мармелад и печенье с добавлением наркотиков. Готовую продукцию он раскладывал в тайники по указанию неизвестного куратора.

«При обыске в квартире подозреваемого изъято более 1 кг наркотического вещества, упакованного в виде кондитерских изделий, а также оборудование для их производства», — сообщила Ирина Волк.

Экспертиза подтвердила наличие наркотических компонентов в изъятых сладостях. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств. Фигурант заключен под стражу, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее москвичка перевозила в детском автокресле 4 кг эфедрона из Петербурга в Тамбов и попалась.

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