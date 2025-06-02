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В Омской области власти усилили меры антитеррористической безопасности

ТАСС: в Омской области усилены меры антитеррористической безопасности
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Shutterstock/krugloff

В Омской области после первой в Сибирском регионе атаки беспилотных летательных аппаратов усилили меры безопасности. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Она отметила, что меры антитеррористической безопасности усилены по всему региону по поручению главы администрации Омской области Виталия Хоценко. Особое внимание уделяется местам массового пребывания граждан.

2 июня сообщалось, что задержаны арендодатели челябинского склада, где диверсанты могли собирать контейнеры с FPV-дронами, которые применялись при атаках на Иркутскую и Мурманскую области.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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