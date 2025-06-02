Стало известно о задержании арендодателей склада, где могли собирать дроны ВСУ

Задержаны арендодатели челябинского склада, где диверсанты могли собирать контейнеры с FPV-дронами, которые применялись при атаках на Иркутскую и Мурманскую области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас склады пусты, силовики взяли пробы в помещении на наличие взрывчатых веществ», — сказано в сообщении.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что контейнеры с беспилотниками, которые атаковали Мурманскую и Иркутскую области, могли собрать в Челябинске.

По его словам, на основе фото из украинских пабликов удалось установить, что склад, где собирали контейнеры с БПЛА, находился по адресу: Свердловский тракт, 28А. Помещение можно было снять за 350 тыс. рублей. Эту версию подтверждает тот факт, что на фуре в Амурской области, взорвавшейся до того, как она добралась до места назначения, были челябинские номера.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.