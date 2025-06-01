Экономист предупредил о последствиях отсутствия отпуска у самозанятых

В российском правовом поле самозанятый — это физическое лицо, получающее доход от своей деятельности без официального трудоустройства. Он не имеет начальника, не подчиняется внутреннему трудовому распорядку и сам определяет, когда и сколько работать. На бумаге это выглядит как свобода. На практике — как нескончаемая череда дедлайнов, тревожных просыпаний и неотключающихся мессенджеров, рассказал «Газете.Ru» основатель электронной площадки по работе с временным персоналом Самбанкинг, экономист Борис Фролов.

«Отпуск у самозанятого — не трудовое право, а результат удачного графика или редкий акт самоорганизации. Не запланировал — не уедешь. А если уехал, но не отключился — все равно не отдохнул. В отличие от наемного работника, у которого отпуск — закрепленная законом гарантия, самозанятый не может подать заявление и уйти на две недели с сохранением дохода. Ушел — остался без денег. Заболел — потерял клиента. И хотя законодательство не запрещает самозанятым делать перерывы, оно и не создает условий для этого», — объяснил он.

Есть, впрочем, несколько способов хоть как-то сохранить здоровье и не угодить в нервозный тупик.

«Первый — формализовать свое расписание. Даже простое правило «не берусь за новые задачи после 18:00» уже может стать первым кирпичиком в границах между работой и отдыхом. Второй — создавать свой «отпускной фонд»: откладывать фиксированный процент от каждого заказа, чтобы потом без паники позволить себе перерыв. Третий — заранее сообщать клиентам о предполагаемом отпуске, чтобы не потерять связи и заодно проверить, насколько они ценят сотрудничество. В таких мелочах вырастает личная система поддержки там, где нет ни трудового кодекса, ни HR-отдела», — рассказал эксперт.

Но обычно фриланс превращается в бесконечную вахту. Особенно в креативных и цифровых индустриях, где границы между рабочим и личным стираются почти полностью. Рабочее место — это кровать, транспорт, кафе. Рабочее время — любое, включая ночное. И при этом клиент не становится мягче, когда слышит: «Я болею» или «Мне нужно время». Он просто уходит к другому.

«Выгорание — не метафора, а физиологическая и психическая реакция на длительное пребывание в режиме непрекращающейся загрузки. Оно приходит незаметно: сначала раздражительность, потом бессонница, затем упадок сил, апатия и отказ от работы. Многие самозанятые описывают это как «ощущение, что ты каждый день таскаешь камни, которые больше не нужны никому, включая тебя самого». Только вот ни больничного, ни психолога по ДМС, ни корпоративной поддержки тут не предусмотрено», — подчеркнул он.

Россия переживает бум самозанятости: налоговый режим привлек миллионы людей — от репетиторов до таксистов и дизайнеров. Но правовая конструкция этого режима не учитывает социальных рисков. Вся забота о себе ложится на самого человека. Хочешь отдохнуть — отложи деньги. Заболел — лечись сам. Выгорел — найди способ восстановиться без дохода.

«Пока об этой проблеме говорят в основном на форумах и в блогах, а не в нормативных актах. Но количество обращений к психологам, рассказы о панических атаках, резком снижении продуктивности — все это говорит о системном характере проблемы. Если государство предлагает человеку зарабатывать без работодателя, оно должно задуматься и о механизмах защиты от перегрузок. Иначе получится, что самостоятельность — это не выбор, а хроническая усталость без права на перерыв», — резюмировал экономист.

Ранее выяснилось, что в России стремительно падает спрос на сотрудников.