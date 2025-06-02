Пожизненно осужденный террорист добивается перевода в Чечню

Пожизненно осужденный за обстрел военного вертолета в Грозном в 2002 году террорист Доку Джантемиров добивается отбытия наказания на территории Чечни. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

Джантемиров, находящийся в колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, направил во ФСИН обращение о своем переводе в исправительное учреждение на территории Чечни, поскольку там проживают его близкие родственники. Однако оно не было рассмотрено.

После этого осужденный подал иск в один из московских судов, заявив, что из-за игнорирования просьбы он испытывает сильные душевные переживания, которые привели к ухудшению здоровья, в частности к язвенной болезни. Суд в Москве вернул иск заявителю из-за неподсудности, так как подобный вопрос должен решать суд по месту нахождения колонии.

По сведениям агентства, Джантемиров ранее обращался в суды с исками к «Почте России» за нарушение сроков пересылки корреспонденции, к администрации колонии из-за ограничения телефонных переговоров, количества посылок и передач, к медикам из-за неоказания надлежащей помощи. Все эти обращения судами были отклонены.

В декабре сообщалось, что осужденного за нападение на фаната «Спартака» Аслана Черкесова перевели в Чечню.

Ранее осужденный по делу Немцова добился перевода в Чечню.