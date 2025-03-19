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Осужденный по делу об убийстве Немцова добился перевода в Чечню

Осужденный по делу об убийстве Немцова Бахаев через суд добился перевода в Чечню
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Depositphotos

Приговоренный по делу об убийстве политика Бориса Немцова к 11 годам лишения свободы Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Бахаев был признан виновным в том, что снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после покушения на Немцова.

Осужденный просил ФСИН перевести его в колонию, расположенную в другом регионе, ближе к дому и родным, однако ведомство отказало в этом. Бахаев обратился с жалобой в суд, который установил, что нахождение истца в исправительном учреждении на территории Кировской области лишает его возможности поддерживать личные связи с женой, детьми, братом и сестрой. В мае 2023 года суд обязал ФСИН перевести Бахаева, а также взыскал в его пользу 5 тысяч рублей.

ФСИН приняла решение о переводе Бахаева для отбывания наказания в Чечню, в ИК-2 Чернокозово. Однако осужденный посчитал, что исполнение решения суда было слишком долгим и превысило разумные сроки. В связи с этим Бахаев потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Московский городской суд пришел к выводу, что ФСИН исполнила судебное решение в соответствии с законом и в разумный срок и поэтому в удовлетворении исковых требований отказал.

27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту — убийцы подъехали к нему на автомобиле и открыли огонь в упор. Они выпустили не меньше шести пуль, из которых четыре попали в 55-летнего политика. Он скончался на месте.

За убийство Немцова в 2017 году осудили пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что фигурант дела об убийстве Немцова уехал на СВО.

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