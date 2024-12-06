Осужденного за убийство фаната «Спартака» перевели в Чечню

Аслана Черкесова, осужденного за убийство фаната московского «Спартака» Егора Свиридова, перевели в Чечню, передает RTVI.

Черкесов совершил убийство в декабре 2010 года, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Долгое время он отбывал наказание в сибирских колониях. Практически сразу начал жаловаться на пытки и избиения. Одну из жалоб мужчина отправил в ЕСПЧ.

В 2019 году Черкесов начал бороться за перевод из Красноярского края. Одно время его делом занимался адвокат Алим Бишенов, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в посредничестве в даче взятки.

В 2021 году Черкесов попросил перевести его в колонию в Кабардино-Балкарии, где живет его мать. Тогда он получил отказ от ФСИН. В конце 2022 года суд встал на его сторону и обязал обеспечить этапирование Черкесова ближе к месту проживания его матери, но в Кабардино-Балкарии не оказалось подходящего исправительного учреждения.

Ранее российский футболист был арестован по делу об убийстве в лесу.