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В США при падении самолета в воду спаслись два пассажира

В Коннектикуте при падении легкого самолета в океан спаслись два пассажира
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Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Коннектикут двое пассажиров спаслись после падения в воду легкомоторного самолета. Об этом сообщает газета New York Post.

По имеющейся информации, шестиместный самолет Piper PA-32 примерно через 10 минут после взлета из аэропорта Бриджпорта упал в залив Лонг-Айленд. Получившая сигнал о бедствии береговая охрана смогла уже через 15 минут добраться до места падения и поднять на борт находившихся в самолете 41-летнего мужчину и 17-летнюю девушку. Пассажиры получили лишь незначительные порезы. В настоящее время они доставлены в больницу Йельского университета, их состояние оценивается как стабильное.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA) начало расследование происшествия.

31 мая сообщалось, что в немецком городе Коршенбройх на Нижнем Рейне в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия легкомоторный самолет рухнул на частный жилой дом.

Ранее в Южной Корее разбился самолет.

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