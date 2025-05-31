В Германии легкомоторный самолет повредил жилой дом

Утром 31 мая в немецком городе Коршенбройх на Нижнем Рейне в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия легкомоторный самолет рухнул на частный жилой дом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По предварительной информации, самолет упал на передний двор дома в районе Кляйненброих и задел фасад здания. В результате удара часть стены получила серьезные повреждения, а на месте происшествия начался пожар. Над районом поднялись густые клубы черного дыма.

Как сообщают корреспонденты, пилот планировал посадку в аэропорту Мёнхенгладбаха, однако во время полета он передал сигнал о возникших технических неполадках, предположительно с двигателем. Спустя некоторые время произошла катастрофа.

На место ЧП прибыли многочисленные подразделения экстренных служб — пожарные, полиция и медики. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, расследование причин инцидента продолжается. Официальных заявлений о количестве находившихся на борту и их состоянии пока не поступало.

Ранее в Южной Корее разбился самолет.