На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В отношении экс-сенатора Шпигеля открыли еще четыре производства о взыскании долгов

Судебные приставы открыли против Шпигеля еще четыре исполнительных производства
close
РИА Новости

Судебные приставы в этом году открыли четыре исполнительных производства о взыскании долгов в отношении осужденного за дачу взятки экс-сенатора Бориса Шпигеля. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

400 тыс. рублей приходятся на неоплаченную задолженность Шпигеля за процессуальные издержки в доход государства. Еще более 5 тыс. рублей составляют взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, задолженность по исполнительному документу и исполнительный сбор.

Сейчас в отношении экс-сенатора открыты 10 исполнительных производств.

В январе сообщалось, что судебные приставы начали взыскивать со Шпигеля свыше 8,6 млрд рублей.

25 января 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взяточничество. Ему назначили штраф более 450 млн рублей и лишили государственных наград. В ноябре экс-сенатора освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее экс-заместитель главы МЧС в российском регионе получил условный срок за подлог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами