В отношении экс-сенатора Шпигеля открыли еще четыре производства о взыскании долгов

Судебные приставы открыли против Шпигеля еще четыре исполнительных производства

Судебные приставы в этом году открыли четыре исполнительных производства о взыскании долгов в отношении осужденного за дачу взятки экс-сенатора Бориса Шпигеля. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

400 тыс. рублей приходятся на неоплаченную задолженность Шпигеля за процессуальные издержки в доход государства. Еще более 5 тыс. рублей составляют взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, задолженность по исполнительному документу и исполнительный сбор.

Сейчас в отношении экс-сенатора открыты 10 исполнительных производств.

В январе сообщалось, что судебные приставы начали взыскивать со Шпигеля свыше 8,6 млрд рублей.

25 января 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взяточничество. Ему назначили штраф более 450 млн рублей и лишили государственных наград. В ноябре экс-сенатора освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее экс-заместитель главы МЧС в российском регионе получил условный срок за подлог.