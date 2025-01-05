Приставы взыщут с экс-сенатора Шпигеля свыше 8,6 млрд руб.

Судебные приставы начали взыскивать с бывшего сенатора Бориса Шпигеля свыше 8,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк исполнительных производств.

Согласно данным банка, всего в отношении экс-сенатора возбудили восемь исполнительных производств. В рамках одного из них со Шпигеля взыщут более 8,1 млрд рублей, которые обратят в доход государства. Еще одно дело подразумевает взыскание с предпринимателя штрафа в размере 450 млн рублей.

Кроме того, Шпигель должен выплатить долг по коммунальным платежам на общую сумму более 364 тыс. рублей. Также с бывшего сенатора взыщут неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор на сумму порядка 35 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на сумму более 30 млн рублей. За это Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов с компанией «ФАРМАЦИЯ».

5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья. Об освобождении экс-сенатора ходатайствовала прокуратура. Ее представители подтвердили, что медицинское заключение в отношении Шпигеля оформлено в соответствии с законом, и у него действительно имеются заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.

Ранее освобождение экс-сенатора Шпигеля, осужденного за дачу взятки, признали законным.