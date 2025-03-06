Россиянка захотела вернуть квартиру, проданную сыну Алибасова через мошенников

Сын продюсера Бари Алибасова Бари продал квартиру, купленную у обманутой мошенниками нижегородки. Об этом сообщает NewsNN.

Бари Алибасов — младший приобрел недвижимость в октябре 2024 года у агентства «ВКН 24», занимающегося срочным выкупом квартир. Как оказалось, прошлая владелица жилья продала его под влиянием мошенников, которые представлялись органами правопорядка. Юристка женщины Елена Воронова заявила, что та была в неадекватном состоянии и подписывала документы, находясь под влиянием злоумышленников.

«Конечно, ее мошенники предупредили о том, как надо действовать и говорить, что все в порядке, что на нее никто не давит. Нужно было очень быстро продать квартиру. Она это сделала, подписала бумаги. Но получила только три миллиона рублей, а не четыре. Все перевела на шесть неизвестных карт через банкомат», — заявила юристка.

После того как женщина поняла, что ее обманули, она обратилась к юристке, чтобы вернуть жилье. На тот момент Алибасов-младший уже продал жилье. Предположительно, сын продюсера продал квартиру учредителю агентства «ВКН 24» Михаилу Никитинскому за 6 млн рублей. Обманутая обратилась в суд. Она хочет в одностороннем порядке расторгнуть договор купли-продажи. Заседание по делу прошло 5 марта. Алибасов-младший на него не явился, Никитинского представлял его адвокат.

«Я могу сказать, что имущество арестовано. Также могу утверждать, что Алибасов и Никитинский были в курсе, что квартира под арестом. Мне кажется, это очень странная история. По сути, жертва мошенников осталась без всего, и ее в СМИ просто поливают грязью», — рассказала Воронова.

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